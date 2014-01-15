Оппозиция внесла в ВР законопроект относительно религиозных обрядов

Народные депутаты от «Батькивщины» Игорь Васюник, Степан Кубив, Михаил Хмиль, Лидия Котеляк, Степан Курпиль, Иван Стойко, Андрей Парубий и народный депутат от ВО «Свобода» Михаил Блавацкий зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в ст. 21 Закона ”О свободе совести и религиозных организациях” (относительно обеспечения права религиозных организаций и граждан на беспрепятственное проведение религиозных обрядов и церемоний, №3868-1).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 21 закона, в соответствии с которыми богослужение, религиозные обряды, церемонии и процессии беспрепятственно проводятся в культовых зданиях и на прилегающей территории, в местах паломничества, учреждениях религиозных организаций, на кладбищах, в местах отдельных захоронений и крематориях, квартирах и домах граждан, в местах мирных собраний граждан, а также в учреждениях, организациях и на предприятиях по инициативе их трудовых коллективов и по согласию администрации и на встречах с народными депутатами по инициативе народных депутатов.

Также предлагаются изменения, согласно которым «в других случаях публичные богослужения, религиозные обряды, церемонии и процессии проводятся при условии заблаговременного оповещения соответствующей местной государственной администрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета не позднее чем за 48 часов (сейчас - проводятся каждый раз с разрешения соответствующей местной государственной администрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета)».

Кроме того, в действующей редакции закона указывается, что ходатайство о выдаче указанного разрешения подается не позднее чем за 10 дней до назначенного срока проведения богослужения, обряда, церемонии или процессии, кроме случаев, которые не терпят промедления.

Как сообщал УНИАН, 14 января народный депутат от Партии регионов Анна Герман зарегистрировала в ВР проект закона о внесении изменений в статью 21 Закона ”О свободе совести и религиозных организациях” (относительно порядка проведения публичных богослужений, №3868).

Во время брифинга она сказала, что действующее законодательство предусматривает необходимость сообщения в местные администрации о проведении молитвы в не определенных законодательством местах. Герман сообщила, что зарегистрировала “соответствующий законопроект, который снимает все ограничения”. “Если мы за этот законопроект проголосуем, то никому уже не нужно будет где-то кому-то сообщать, когда он хочет где-то молиться. Потому что это в принципе неправильная постановка вопроса”, - сказала депутат.