Комитет ВР требует от СБУ прекратить преследование УГКЦ

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности требует от СБУ прекратить преследование Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщил председатель этого парламентского комитета Вячеслав Кириленко, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии “За Украину!”.

В частности, по его словам, в связи с информацией, которая была выяснена в ходе сегодняшнего заседания Комитета, письмо с угрозами в адрес УГКЦ готовилось Департаментом по делам религий и национальностей Министерства культуры на основании обращения Службы безопасности Украины, Комитет решил обратиться к СБУ с требованием прекратить преследование и вмешательство в дела церкви.

Также, сообщил Кириленко, Комитет ВР по вопросам культуры и духовности требует немедленно отозвать Минкультуры письма с угрозами в адрес УГКЦ и освободить от занимаемых должностей министра культуры Леонида Новохатько, его первого заместителя Тимофея Кохана и директора Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Михаила Мошколы.

Как сообщалось, 13 января глава УГКЦ Святослав (Шевчук) сообщил, что Министерство культуры угрожает приостановить деятельность церкви из-за публичных богослужений на Майдане Независимости. В подтверждение он показал официальное письмо министерства от 3 января, в котором говорится, что представители церкви не имеют права проводить богослужения на главной площади Киева без разрешения столичных властей.

В то же время глава УГКЦ подчеркнул, что Церковь не является участником политических событий, однако она «не может стоять в стороне, когда ее верные просят о духовной опеке», а поэтому присутствует на Майдане.