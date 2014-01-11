Азаров уверен, что у украинского общества хороший иммунитет от экстремизма

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что украинское общество имеет хороший иммунитет от экстремизма, вандализма, различных радикальных действий, поэтому такие явления не укоренятся в Украине.

Об этом он заявил во время общения с пользователями Facebook.

«Конечно, меня, как и вас, беспокоит рост экстремизма, и в том числе многочисленные случаи вандализма. Я решительно осуждаю вандализм по отношению к памятникам. Не могу сказать, что мне импонирует идея факельных шествий. Уж очень они напоминают те шествия, которые принесли многочисленные страдания нашим людям», - отметил премьер.

Азаров подчеркнул, что он также выступает категорически против незаконных захватов административных зданий, попыток поджога домов, попыток вмешательств в частную жизнь людей.

«Конечно, я осуждаю факты избиения людей, с которыми мы столкнулись в последние дни. Все это, безусловно, меня тревожит. Но я считаю, что наше общество в целом имеет очень хороший иммунитет от подобных явлений. Они все-таки являются единичными в нашей стране, но против них должно быть настроено подавляющее большинство наших людей. Экстремизм и радикализм - путь в никуда. Это путь в разруху, из которой мы с громадным трудом вырвались», - уверен глава правительства.

Азаров добавил, что на этом убеждении и базируется его «уверенность, что в 2014 году у нас все будет хорошо. А сил у нас достаточно, чтобы пресечь, в том числе, и этот экстремизм».