Проект "Днепровская жемчужина": судьбу Днепровских склонов может решить ваш голос

Департамент градостроения и архитектуры проводит общественный опрос по проблемам развития территории Днепровских склонов и островов, охватывающих стратегический проект ”Днепровская жемчужина”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента.

Принять участие в опросе можно, зайдя на главную страницу официального веб-сайта проекта «Днепровская жемчужина». Ссылку на опрос также можно найти на главной странице официального веб-сайта Департамента градостроения и архитектуры.

Опрос разработан по инициативе проектной группы стратегической инициативы ”Днепровская жемчужина”, которую координирует Департамент.

По убеждению главного архитектора Киева Сергея Целовальника, дальнейшая судьба Днепровских островов и склонов должна быть решена путем создания экспертами и общественностью единого гармоничного функционального «виденья» территории. «Острова должны раскрыть свой потенциал с особенной осторожностью. Уникальный рекреационный ресурс столицы должен стать своеобразной визитной карточкой города, с пешеходными аллеями отдыха, просто зелеными зонами, пляжами и спортивно-развлекательными площадками», - подчеркнул Целовальник.

Как отмечают в Департаменте, стратегическая инициатива «Днепровская жемчужина» - одна из 9 стратегических инициатив Стратегии развития г. Киева до 2025 г. «Днепровская жемчужина» нацелена на развитие киевских островов и Днепровских склонов, но при условии, что они не только станут комфортным местом для отдыха киевлян, но и останутся экологически важной зоной города.

Проект «Днепровская жемчужина» охватывает территорию долины г. Днепр в г. Киеве в пределах Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Печерского и Шевченковского административных районов г. Киева, которая включает свободные от застройки прибрежные территории, восточные склоны Старокиевского и Печерского плато, набережные, городские парки, мосты и днепровские острова в проектных чертах города. Общая площадь территории составляет приблизительно 9500 га.