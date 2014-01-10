Киев готов к празднованию Крещения

Киев готов к празднованию 19 января Крещения Господнего.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявил и.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко, который провел рабочее совещание и проверил состояние подготовки к празднику на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора и в парке культуры и отдыха «Гидропарк».

«Ежегодно около 15 тыс. киевлян и гостей города приходят праздновать Крещение на разных водных объектах столицы. Задача городской власти – организовать мероприятие на должном уровни. По результатам проведенного совещания хочу сказать, что все столичные службы сработали согласованно и оперативно, поэтому к празднованию Крещения Киев готов» – сказал Голубченко.

Как говорится в сообщении, завершаются работы по обследованию оборудования бюветного комплекса часовни в Гидропарке. В частности, проведено хлорирование водопроводной сети в бювете, осуществлен санитарно-лабораторный контроль качества воды, а насосное оборудование прошло ежегодную профилактику. Кроме того, проводится ремонт пляжного реманента, обеспечивается необходимое количество топчанов, отремонтирован понтон, непосредственно перед праздником будет проведен монтаж ковровой дорожки к помосту. Подводные части акватории зон отдыха обследованы и очищены для безопасности любителей нырнуть в Днепр. Безопасность на воде будут гарантировать специалисты специализированной аварийной спасательно-водолазной службы КП «Плесо» и Киевской аварийно-спасательной службы, в местах проведения празднования постоянного будут дежурить машины скорой помощи. С целью соблюдения общественного порядка будет обеспечено дежурство наряда милиции.

Празднование Крещения состоится 19 января на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5-А) в 12.00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господнего в 14.00.

Во время мероприятия состоится чин освящения воды по соответствующим регламентированным и установленным канонам.

Традиционно чин освящения воды на Оболонской набережной будет осуществлять предстоятель УПЦ Московского патриархата Владимир, а в Гидропарке – предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет.

В местах проведения отмеченных мероприятий будет осуществляться праздничная торговля, желающие смогут приобрести сувенирную продукцию с символикой.