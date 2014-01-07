Президент Украины Виктор Янукович поздравил страну с Рождеством Христовым. Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации президента.

Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю вас с великим праздником - Рождеством Христовым!

В этот день миру явился Спаситель и завещал всем нам братолюбие и согласие.

Сегодня наша большая семья - Украинский народ - просит Бога, чтобы он укрепил нас в вере и единстве для построения счастливой и процветающей страны.

В прошлом году мы праздновали 1025-летие Крещения Руси. Принятие христианства способствовало духовному развитию украинского народа. Оно стало фундаментом становления нашего единства и государственности.

В светлый день Рождества Христова я призываю всех нас вместе преодолевать противоречия и искать путь к миру и любви. Так, как нам завещал Спаситель.

Пусть вера в Бога и собственные силы укрепит нас.

Желаю каждой украинской семье счастья, радости и благополучия. И прошу у Всевышнего благословения для Украины.

Христос родился! Славим Его!