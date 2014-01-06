На Рождество более 16 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок

На Рождество к выполнению заданий по охране общественного порядка будут привлекаться более 16 тысяч правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, прогнозируется, что в религиозных мероприятиях примут участие почти 15 миллионов граждан и гостей Украины.

По информации представителей Департамента общественной безопасности МВД, религиозные мероприятия планируются в более 10 тысячах населенных пунктов государства.

«Праздник Рождества Христова люди будут отмечать также в более 13 тысячах культовых сооружений», - говорится в сообщении.

Поэтому, по словам правоохранителей, к выполнению заданий по охране общественного порядка будут привлекаться более 16 тысяч работников правоохранительных органов, которые особое внимание будут уделять поддержанию общественного порядка вблизи церквей, где запланированы богослужения по случаю Рождества Христова.

Также безопасность автомобильного движения на улицах возле храмов будут обеспечивать инспекторы дорожно-патрульной службы.