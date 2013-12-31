В Киево-Печерской лавре было отснято телеобращение Президента Украины

Праздничное телевизионное обращение Президента Украины Виктора Януковича по случаю Нового года и Рождества Христова было отснято на территории Святой Успенской Киево-Печерской лавры и в ее главном храме - соборе Успения Пресвятой Богородицы.

В новогоднем приветствии Янукович поздравил украинский народ с праздниками и очертил пути будущего развития страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как отметила главный режиссер съемок Анна Гресь, Лавра второй раз стала местом съемок поздравления для украинского народа не случайно.

«Очень символическое место для Украины. Хотим передать домашний уют и тепло Нового года». По ее словам, высота нынешней поздравительной елки - 8 м. На ее оформление было использовано около 2 км гирлянд.