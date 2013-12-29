"Братья-мусульмане" подожгли два здания университета в Каире

В столице Египта сторонники запрещенного исламистского движения "Братья-мусульмане" устроили пожар в двух зданиях Каирского университета, сообщает государственное телевидение Египта.

Основанный более тысячи лет назад университет Аль-Азхар считается одним из старейших в мире. Это самый большой университет на всем арабском Востоке и наиболее престижная мусульманская духовная школа.

По сообщениям Би-би-си, исламисты подожгли здание факультета бизнеса в этом университете, с целью не допустить проведения там экзаменов. Кроме того, было подожжено здание сельскохозяйственного факультета.

На этой неделе временное правительство Египта Нажать объявило "Братьев-мусульман" террористической организацией, обвинив движение в организации нападения смертника на полицейский участок, в результате чего погибли 16 человек и более 100 получили ранения.

Движение категорически отрицает все обвинения в свой адрес и обещает продолжать акции протеста.