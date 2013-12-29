Президент Республики Беларусь направил обращение Митрополиту Филарету

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил обращение Митрополиту Филарету, почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси со словами уважения и признательности, сообщает пресс-служба Президента Республики Беларусь.

«Вся Ваша жизнь является свидетельством преданности однажды и навсегда избранному пути – служению Богу и людям, проповеди извечных ценностей веры, любви, милосердия, – говорится в обращении. – Тридцать пять лет Вы возглавляли Белорусскую православную церковь. Для Вас это были сложные и интересные годы, наполненные неустанным трудом и молитвой. Именно Вы стояли у истоков возрождения Православия в Беларуси. Под Вашим архипастырским руководством создавались сотни православных приходов, строились новые церкви и реставрировались исторические святыни, открывались духовные семинарии и воскресные школы. Особое внимание Вы уделял и воспитанию традиций христианской нравственности, сохранению духовного и культурного наследия белорусского народа».

«Сегодня Православная церковь является самой массовой и авторитетной религиозной организацией нашей страны. Несомненна я заслуга в столь успешном и плодотворном ее развитии принадлежит Вам, первому в истории Экзарху Белорусской православной церкви. Вы стали для многих поколений священников и верующих уникальным примером преданности своему делу», – подчеркнул Глава государства.

«Белорусские граждане единодушны в признании Ваших заслуг и искренне благодарны за все сделанное для нашего народа. Уверен, что Вы и впредь будете способствовать укреплению спокойствия и социальной стабильности в обществе, пробуждению в сердцах добра и человеколюбия», – отметил Президент Беларуси.