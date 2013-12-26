Власти Египта признали «Мусульманское братство» террористической организацией

Временное военное руководство Египта официально признало международную религиозно-политическую ассоциацию «Мусульманское братство» террористической организацией, сообщает Радио Свобода.

Решение правительства объявил один из членов кабинета министров Хоссам Эйса. Отныне уголовная ответственность предусмотрена как за участие в объединении, так и за поддержку его деятельности, в том числе финансовую.

«Мусульманское братство» активно поддерживало бывшего президента Мухаммада Мурси, отстраненного от власти в июле этого года. С тех пор в стране не прекращаются массовые акции протеста.

Нынешняя власть Египта обвиняет сторонников «Мусульманского братства» в причастности к организации нападений на полицейские участки и различные государственные офисы, хотя в самой ассоциации любые связи с нападающими отвергают.