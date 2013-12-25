Янукович поздравил христиан западного обряда с Рождеством
14:18, 25 декабря 2013Государство
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Пожелал мира и благополучия
Президент Украины Виктор Янукович поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Искренне поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Чудо рождения сына Божьего Иисуса Христа объединяет христиан всего мира в радости, утверждает в сердцах веру, вдохновляет на добрые дела», - говорится в поздравлении Януковича.
Президент пожелал христианам западного обряда радостных Рождественских праздников, крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, мира, согласия и благополучия.
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