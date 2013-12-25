Президент Украины Виктор Янукович поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Искренне поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Чудо рождения сына Божьего Иисуса Христа объединяет христиан всего мира в радости, утверждает в сердцах веру, вдохновляет на добрые дела», - говорится в поздравлении Януковича.

Президент пожелал христианам западного обряда радостных Рождественских праздников, крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, мира, согласия и благополучия.