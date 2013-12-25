Рождество Христово становится праздником для всех граждан республики Ирак

Двадцать второго декабря парламент республики Ирак утвердил дату празднования Рождества Христова по григорианскому календарю – двадцать пятого декабря – как выходной день для всей страны.

Законопроект, за который проголосовало большинство парламентариев, является инициативой патриарха Халдейской католической Церкви Луиса Рафаэля I Сако. Проект был передан высшему законодательному органу Ирака премьер-министром страны Нури ал-Малики – сообщает портал Linga со ссылкой на пресс-службу Халдейской патриархии.

В связи с результатами заседания парламента, его Блаженство обратился к законодателям с обращением, в котором особо поблагодарил власти Ирака за удовлетворение просьбы христиан страны, пожелав всему народу мира и благословения Божьего.

Органы местного самоуправления Багдада ранее неоднократно выражали свою солидарность с христианами города: в частности, был издан указ об установлении пятиметровой рождественской елки в христиано-мусульманском районе ал-Карада, находящемся на восточном берегу реки Тигр.

Рravoslavie.ru