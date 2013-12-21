На Владимирской горке состоялся Благодарственный молебен по случаю завершения 2013 года

Традиционный Благодарственный молебен состоялся 20 декабря на Владимирской горке в Киеве возле памятника Святому равноапостольному великому князю Владимиру с участием членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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Представители духовенства молились за мир и единство украинского народа, призывали отбросить «все, что разделяет нас», «любить Украину, а не себя в Украине».

В мероприятии также приняли участие Президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, премьер-министр Николай Азаров, члены правительства.