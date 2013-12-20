Янукович, Кравчук, Кучма и Ющенко молились на Владимирской горке

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в благодарственном молебне, который прошел на Владимирской горке в Киеве возле памятника Святому равноапостольному великому князю Владимиру. Янукович и три экс-президента приняли участие в молебне.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. В мероприятии также приняли участие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Мероприятие транслировал в прямом эфире Первый национальный телеканал.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева сегодня с утра правоохранители приняли усиленные меры безопасности, в частности Владимирскую горку окружили бойцы Внутренних войск МВД, а Европейскую площадь от Крещатика отгородили милицейскими автобусами. Также перекрыто движение по Владимирскому спуску и Трехсвятительской улице.