В Киеве обустроят два новогодне-рождественских городка - на ул. Владимирской (возле Театра оперы и балета) и на Контрактовой площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, городки будут работать с 25 декабря до 20 февраля.

Для киевлян и гостей столицы в новогодних городках будут проводить праздничные мероприятия. Там можно будет не только полакомиться традиционными и европейскими кушаньями, но и приобрести разнообразные оригинальные подарки и сувениры для своих близких и родных.