Комитет ВР по образованию не согласился закрепить партнерские отношения школы и церкви

По мнению парламентского Комитета по вопросам науки и образования предложение законодательно закрепить партнерские основы взаимоотношений светских учебных заведений и церкви (религиозных организаций) противоречит Конституции Украины. Об этом говорится в решении по результатам рассмотрения законопроекта № 3026. Комитет 19 декабря 2013 года внес проект постановления об отклонении парламентом этой законодательной инициативы, сообщает ИРС.

Законопроект № 3026 предлагает внести изменения в законы Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «О внешкольном образовании», «О высшем образовании», «О свободе совести и религиозных организациях» относительно законодательного закрепления партнерских взаимоотношений церкви и соответствующих учебных заведений.

В частности, к Закону «Об общем среднем образовании» предусмотрено такое дополнение: "По желанию родителей или лиц, их заменяющих, общеобразовательное учебное заведение может взаимодействовать на партнерских началах с церковью (религиозными организациями) в части внедрения духовно-нравственных ценностей в учебно-воспитательный процесс с целью сохранения и укрепления духовного здоровья детей, обеспечения их духовного развития, а также воспитания подрастающих поколений в духе религиозной толерантности и межконфессионального сотрудничества, восстановления духовности и нравственности украинского общества".

Однако главный по рассмотрению этого проекта Комитет не поддержал эти изменения, ссылаясь на положения статьи 35 Конституции Украины.

"Конституционным положением провозглашено общий принцип таких отношений, а именно обособленность церкви и государства, в том числе церкви и учебных заведений", – говорится в заключении Комитета.