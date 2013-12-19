Молдова сегодня объявила официальным праздником «западное» Рождество

Парламент Молдовы принял сегодня решение объявить официальным праздничным днем 25 декабря, Рождество по григорианскому календарю. За это проголосовало большинство депутатов, составляющих властную прозападную коалицию, сообщает Радио Свобода.



Рождество по юлианскому календарю, 7 января, тоже остается в Молдове праздничным днем.



Автор законопроекта, депут -либерал Валериу Мунтяну заявлял, что все больше людей в Молдове хотят праздновать Рождество вместе с соседней братской Румынией.



И Молдова, и Румыния - преимущественно православные по религии страны.



Румынская православная церковь, как и большинство других православных церквей мира, перешла на так называемый новоюлианский календарь, который на практике совпадает с григорианским в датах большинства церковных праздников, в том числе и Рождества (за исключением Пасхи и связанных с ним праздников, совпадающих с юлианским) .



Православная же церковь в Молдове, митрополия Кишиневская и всея Молдовы, является самоуправляющейся частью Русской православной церкви, которая до сих пор пользуется юлианским календарем.