Элладская церковь выступила против закона, разрушающего традиционные семейные ценности

Священный Синод Элладской православной церкви официально выступил против закона, позволяющего не состоящим в браке парам, юридически признать своё «партнерство», сообщает Аgionoros.

По мнению иерархов подобные гражданские союзы подрывают институт семьи и создают угрозу для «настоящего и будущего греческого общества. Ведь повседневной практикой стало пренебрежение человеческой личностью… А то что десакрализуется – неизбежно обесценивается».

По мнению Элладской церкви подобному обесцениванию в первую очередь подвергся священный институт семьи, которая «уже не расценивается как “малая Церковь”, а низведена до договора о сожительстве».

В условиях принятия государством подобных антихристианских законов «церковь призвана заявить о своей позиции относительно современных альтернативных форм частной жизни, которые противостоят традиционной семье и противоречат церковному учению, которое призвано поддержать членов церкви на трудном пути в Царстиве Небесное».