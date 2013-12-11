В Грузии создана межведомственная комиссия по религиозным объединениям

Постановление грузинского правительства

Межведомственная комиссия по изучению отдельных вопросов, связанных с религиозными объединениями, создана по постановлению грузинского правительства, сообщает Интерпрессньюс. Председателем комиссии избран министр по вопросам реинтеграции. Согласно постановлению, организационные вопросы деятельности комиссии будет осуществлять аппарат министра по вопросам реинтеграции. Постановление подписано премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Благовест-инфо

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