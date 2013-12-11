Христианский крест останется в зале Польского парламента
Суд отклонил иск депутатов-атеистов
Христианский крест останется в зале Польского парламента по решению суда. Апелляционный суд в Варшаве отклонил 9 декабря иск депутатов-атеистов против христианского символа.
Политики из левой оппозиционной партии «Твое движение» («Twoj Ruch») сочли свое право на свободу вероисповедания нарушенным из-за креста, висевшего над дверью на подиум, пишет kathweb.
Судьи оставили в силе решение окружного суда в январе этого года.
Крест находится в зале пленарных заседаний Польского парламента без формального согласия сейма, с тех пор как в октябре 1997 г. 2 депутата тогдашней консервативной партии «Избирательная акция солидарность» его повесили.
Антиклерикальная партия, ранее называвшаяся «Движение Паликота» во время парламентских выборов 2011 г. набрала 10 % голосов. После победы на выборах антиклерикалы не раз пытались добиться удаления креста из зала парламента.