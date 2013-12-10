Социологи сделали портрет участника Майдана и выяснили причины протеста

Главным мотивом, побудившим людей выйти на Евромайдан, стало жестокое избиение демонстрантов 30 ноября. Таковы результаты социологического исследования, проведенного 7-8 декабря фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и Киевским международным институтом социологии. Всего было опрошено около тысячи протестующих.

70% из них ответили, что вышли на Майдан из-за возмущения действиями "Беркута", 53,5% - из-за приостановки евроинтеграции.

Половина опрошенных сказали, что хотят таким образом изменить жизнь в Украине. Достаточно выраженным оказалось также желание изменить власть (39%).

И только 5% указали, что ответили на призыв оппозиции.

Главные требования протестующих - освобождение арестованных участников Майдана, прекращение репрессий, отставка правительства и президента, а также подписание Соглашения с Евросоюзом.

Участники Евромайдана настроены весьма решительно: 74% готовы оттуда уйти только в случае выполнения всех требований Майдана. Еще 28.5% готовы удовлетвориться выполнением нескольких требований.

Сначала в Киеве протестовали из-за остановки евроинтеграции, но после избиения демонстрантов настроения изменились

Киевлян и жителей других городов, по данным социологов, на Майдане поровну: 50% на 50%. Причем абсолютное большинство не-киевлян (92%) говорят, что приехали митинговать за свой счет. Только 2% сообщили, что их привезла в Киев какая-то партия.

Да и в целом - 92% протестующих заявили, что не принадлежат ни к одной партии, общественной организации или движению.

Евромайдан "младше", чем страна в целом, говорят социологи, но достаточно зрелый. Средний возраст участника митингов - 36 лет. Больше всего протестующих людей в возрасте от 30 до 54 лет - таких почти половина. 38% опрошенных моложе тридцати, и лишь 13% - старше 55-ти.

Кроме того, Майдан образованный: на нем явно преобладают люди с высшим образованием (64%), со средним и средним специальным - 22%, незаконченным высшим - 13%.

По роду занятий среди участников Майдана наибольшую группу - 40% - составили специалисты с высшим образованием, 12% - студенты, 9% - предприниматели, 9% - пенсионеры, 8% - руководители, 7% - рабочие.

Несколько больше половины участников Майдана дома общается на украинском языке, 27% - русскоязычные, 18% - общаются и на украинском, и на русском, 1% - иноязычные.