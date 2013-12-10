В Киевсовете предлагают на место памятника Ленину поставить православный крест

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Дмитрий Никульшин (”Батькивщина”) сомневается, что коммунистам удастся заново отстроить памятник Ленину на Крещатике.

Как пишет газета “КоммерсантЪ-Украина” , по его словам, для этого необходимо отдельное решение горсовета.

”Своих депутатов в Киевсовете у коммунистов нет, и я не знаю, через кого они могли бы провести решение о восстановлении памятника Ленину”, - сказал Никульшин и добавил: “Члены нашей комиссии на месте Ленина хотели бы видеть какой-нибудь общенациональный символ. Например, трезубец и цитаты из гимна Украины или же православный крест”.

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры Анатолий Шевченко (”Столичные реформы”) сказал газете: “Все произошло неожиданно, и вряд ли до окончания политического кризиса в стране удастся принять решение о том, что будет стоять на месте памятника Ленину”.

“Никаких заседаний по этому вопросу пока не планируется. Коммунистов и их сторонников в горсовете нет, а большинство депутатов пока занято другими делами”- добавил Шевченко. Он считает правильным установить на месте разрушенного монумента, который стоял в начале бульвара Тараса Шевченко, памятник Кобзарю.

Директор Научно-исследовательского института истории архитектуры и градостроения Украинского общества охраны памятников истории и культуры Сергей Юрченко рассказал изданию, что снесенный памятник стоял на постаменте от памятника Александру Пушкину, который до войны планировалось установить в Харькове. Сразу после войны постамент был использован для монумента Ленину. Он считает, что ”должен быть объявлен конкурс проектов и проведено общественное обсуждение, чтобы принять взвешенное решение”.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря группа лиц в масках снесла и разбила памятник Ленину на бульваре Шевченко в центре Киева. Некоторые из них держали флаги ВО “Свобода”, зажигали файеры и бросали дымовые шашки.

Памятник Ленину был установлен 5 декабря 1946 года. Авторы памятника - скульптор Меркуров, архитекторы Власов и Елизаров.

Сегодня, 10 декабря, лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что народные депутаты - коммунисты направят в Генеральную прокуратуру представление относительно сноса памятника. «Сейчас мы заканчиваем работу по обобщению правового аспекта этой проблемы, и представление будет обязательно направлено на рассмотрение Генеральной прокуратуры от имени народных депутатов нашей партии», - сказал он. По словам Симоненко, представление в ГПУ будет содержать требование привлечь к уголовной ответственности всех, кто участвовал в сносе этого памятника. «Тех, кто говорил о европейских ценностях, и попирают эти европейские ценности, потому что памятник, о котором идет речь, внесен в реестр ЮНЕСКО», - сказал Симоненко.

В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине внесены три объекта в Киеве: Софийский собор, Киево-Печерская Лавра и церковь Спаса на Берестове.