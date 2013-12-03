Правительство Татарстана поможет восстановить сгоревшие храмы

По инициативе президента Татарстана Р.Н. Минниханова, сгоревшие в ноябре 2013 года храмы Татарстанской митрополии будут восстановлены Министерством лесохозяйственной промышленности республики, которое уже имеет успешный опыт в реконструкции и восстановлении Старо-Татарской слободы, сообщает сайт Татарстанской митрополии.

Планируется возвести одноэтажный молебный дом в Новошешминском районе, где пожар произошел в ночь с 16 на 17 ноября.

Также будут восстановлены две церкви в кряшенских селах — в с. Албай Мамадышского района (здесь сгорел храм 1873 года постройки) и в с. Крещеные Казыли Рыбно-Слободского района республики, где огонь уничтожил деревянный храм Живоначальной Троицы, возведенный в 2001-2006 годах вместо разобранного храма 1904 года постройки.

Проекты новых церквей будут согласованы с Татарстанской митрополией.

Поджоги храмов в Татарстане всколыхнули всю республику. Ведется следствие. Президент Татарстана пообещал вознаграждение в один миллион рублей за информацию, которая поможет раскрыть уголовное дело о поджогах храмов, сообщает пресс-служба президента республики.

Патриархия.ru