Управляющий делами УПЦ награжден орденом «За заслуги» II-степени

Сегодня, 30 ноября по случаю годовщины утверждени Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года, Президент Украины Виктор Янукович наградил орденом "За заслуги" II-степени управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония ( Указ № 655/ 2013 ).

Эта высокая награда вручается за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

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