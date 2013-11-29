Духовной академии в Петербурге возвращен исторический комплекс зданий

Петербургской православной духовной академии вернули исторический комплекс зданий на набережной Обводного канала, сообщает в пятницу сайт академии.

Комплекс зданий на набережной Обводного канала, в которых до 1918 года размещался корпус Духовной академии, был построен в 1819 году. После закрытия академии здание отошло детскому приюту. Позднее в нем располагались северный факультет Восточного института, Индустриально-педагогический техникум, Институт повышения квалификации работников профтехобразования, техникум физкультуры и спорта. Вопрос о возвращении зданий академии был поднят в 1993 году.

"В здании, которое сегодня вернулось, шел весь учебный процесс", — сообщил РИА Новости представитель в Санкт-Петербургской митрополии.

Акт о передаче здания в собственность Русской православной церкви был подписан заместителем руководителя городского управления Росимущества Станиславом Шульженко и ректором Духовной академии епископом Петергофским Амвросием. Церемония прошла в домовом храме в честь Двенадцати апостолов, который в 1920 году был переоборудован под спортивный зал.

Данный комплекс зданий — это первый церковный объект в Петербурге, переданный из федеральной собственности в собственность Церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона.