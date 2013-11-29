В Казахстане заработал интернет-портал для профилактики религиозного экстремизма

Госагентство Казахстана по делам религий запустило информационно-просветительский интернет-портал "Е-Islam".

Его деятельность направлена на "глубокое разъяснение основ и ценностей традиционного ислама в Казахстане, взаимодействия светских принципов и религиозных норм, а также профилактику религиозного экстремизма и терроризма", сообщил глава ведомства Марат Азильханов на брифинге в четверг в Астане.

Основная цель создания портала - формирование верных представлений об исламе.

На сайте размещена колонка экспертов, где авторитетные и известные религиоведы Казахстана готовы ответить на любые вопросы, волнующие граждан страны.

Наряду с этим работает круглосуточная "Горячая линия - 114" для консультирования и оказания психологической помощи жителям Казахстана по вопросам религиозной сферы.

Cедмица.RU