Совет Церквей готов помочь в повышении моральных качеств работников милиции

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) предлагает создать при МВД Украины общественный совет, в задачи которого будет входить душпастырская опека работников правоохранительных органов, сообщает ИРС.

ВСЦиРО призывает Президента "на основании статьи 102 Конституции обеспечить надлежащее расследование преступлений, которые были совершены работниками правоохранительных органов, а также привлечение к ответственности представителей руководства, по вине которых эти преступления были совершены".

"В ближайшее время создать специализированный общественный совет при Министерстве внутренних дел Украины по вопросам сотрудничества со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, заданием которого будет разработка механизма практического взаимодействия религиозного сообщества и МВД Украины в деле душпастырской опеки, повышения моральных качеств и удовлетворения духовных потребностей работников правоохранительных органов", – говорится в обращении ВСЦиРО в адрес Президента Украины Виктора Януковича, которое было утверждено на заседании Совета во вторник, 26 ноября 2013 года.

Также ВСЦиРО предлагает "принять меры для реформирования правоохранительных органов и изменения принципов деятельности милиции, которые бы создали основу для доверия граждан вместо их опасений за собственное здоровье и жизнь".

"События во Врадиевке на Николаевщине, где работников милиции обвинили в изнасиловании женщины и намерении скрыть свое преступление, в глазах всей общественности засвидетельствовали глубину того духовного кризиса, который поразил украинское государство", – подчеркивает ВСЦиРО. При этом появление этого обращения именно в нынешнее время иерархи Церквей объяснили тем, что не хотели публичными заявлениями давить на следствие по этому делу.

В обращении также указывается, что "кроме справедливого наказания для исполнителей преступления во Врадиевке и руководства правоохранительных структур, по вине которых возникли криминогенные настроения внутри органов внутренних дел, следует провести системную реформу и профилактические меры для недопущения повторения подобных позорных фактов".