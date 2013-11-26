У украинцев слишком часто запрашивают персональные данные

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отмечает, что украинцев переобременяют согласиями на обработку персональных данных.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам во время международной конференции о защиты персональных данных она отметила, что с 1 января 2014 года начинается компетенция уполномоченного ВР по правам человека как наблюдательного органа за защитой прав лиц при обработке персональных данных. Лутковская прибавила, что в самом законе предусмотрены сдвиги в этой системе. “Отменена как таковая регистрация баз персональных данных. Есть только нотификация тех баз персональных данных, которые касаются очень чувствительных проблем конкретного лица и соответственно только они подлежат нотификации”, - сказала омбудсмен. Лутковская прибавила, что реестр, который будет вестись на сайте уполномоченного, будет абсолютно открытым для того, чтобы каждый человек имел возможность, пообщавшись с оператором обработки персональных данных, проверить эти данные. Кроме того, отметила Лутковская, если раньше Государственная служба защиты персональных данных больше концентрировалась на вопросе технической защиты персональных данных, то сейчас больше внимания будет уделяться именно защите прав человека при обработке персональных данных. “У меня вызывает беспокойство, когда сейчас согласие на обработку персональных данных необходимо давать при каждом будничном действии, осуществляемом человеком”, - сказала Уполномоченный и привела примеры, что в частности это происходит при обращении за медицинской помощью, получением субсидий, дипломов об образовании или средств при рождении ребенка. Лутковская выразила мнение, что это “переобременение сегодняшней ситуации согласием на обработку персональных данных”. “Часть из этих требований на согласие на обработку персональных данных, мне кажется, просто не нужна. И в связи с тем, что у нас еще и общество не очень готово к применению этого законодательства, и общество не совсем понимает, что такое обработка персональных данных, соответствующее лицо может отказаться от обработки и соответственно ему могут отказать в предоставлении того, на что он имеет право”, - сказала Лутковская. Также во время конференции, отвечая на вопрос о том, не нарушает ли закон о Едином демографическом реестре права человека, Лутковская заметила, что к нему еще не приняты никакие подзаконные нормативно-правовые акты. “В связи с этим говорить может или не может закон нарушать права человека, думаю рано”, - сказала она и прибавила, что сначала нужно будет посмотреть на систему реализации данного закона и степень доступности персональных данных в соответствии с подзаконными нормативно-правовыми актами. Только после этого, заметила Лутковская, можно говорить о нарушении или ненарушении прав человека.