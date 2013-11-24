В России представили проект Религиозного кодекса

Депутат Государственной Думы от "Справедливой России" Елена Мизулина предложила внести изменения в преамбулу Конституции, суть которого состоит в том, что "православие является основой национальной и культурной самобытности России".

С данной инициативой глава комитета Госдумы по делам семьи выступила в четверг на заседании межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей. В заседании, помимо парламентариев - Сергея Железняка, Михаила Маркелова, Сергея Попова и Сергея Гаврилова, приняли участие и представители РПЦ. "Присутствующие на заседании поддержали предложение Мизулиной" - сообщает официальный сайт Госдумы. Кроме того, на заседании межфракционной депутатской группы обсуждались вопросы координации общественно-церковных отношений и взаимодействие депутатов Госдумы и Русской Православной Церкви.

Идея вписать роль Православие в преамбулу российской Конституции не новая. О ней, в частности, на 17-м Всемирном русском народном соборе вспомнил Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин: "Как человек, стоявший у истоков конституционного строительства, могу ответственно заявить, что изначально в проекции этой преамбулы предполагалось сказать еще и об исторической роли Православия в формировании российской культурной общности. Но эти слова были вычеркнуты". Зорькин пояснил, что не призывал "недооценивать иные религиозные идентичности, населяющие нашу страну. Для всех этих народов ясно то, что сформированный на нашей территории союз народов был построен на принципах православной симфонии".

В свою очередь, партия "Гражданская платформа" Михаила Прохорова в пятницу представила проект концепции Религиозного кодекса РФ, который планирует после доработок внести на рассмотрение Госдумы. Одним из основных тезисов концепции является принцип "религиозной нейтральности государства".

Стоит напомнить, что 12 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование о том, как россияне оценивают роль православия в жизни России, что думают о его влиянии сегодня. Так, выяснилось, что 46% россиян считают, что в стране сегодня есть государственная религия, и 44% полагают, что это - православие. По мнению большинства россиян -- 56%, Православная церковь сыграла в истории России значительную роль, оказывала определяющее влияние на ход страны в поворотные периоды. Вдвое меньше тех, кто считает, что церковь практически никогда не влияла на ход исторических событий в России - 28%. Сегодня, с точки зрения россиян, Русская православная церковь наиболее заметно влияет на духовно-нравственное состояние общества: в той или иной степени его замечают 64% опрошенных, но при этом чаще считают степень влияния скорее не существенной 46%.