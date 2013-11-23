Янукович призывает украинцев к единению в День памяти жертв Голодомора
"Мы склоняем головы перед памятью"
Президент Украины Виктор Янукович призывает украинцев к единению в День памяти жертв Голодомора. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине». “Сегодня мы должны отбросить все политические дискуссии и быть вместе. В этот скорбный день нас объединяет память о погибших соотечественниках, сегодняшний день должен быть вне политики”, - сказал Янукович. По его словам, каждый может иметь разные взгляды и по-разному трактовать или оценивать события прошлого. В то же время он считает недопустимой политизацию любых, прежде всего, тяжелых исторических тем. “Это вызывает напряженность, разъединяет людей и противоречит консолидации общества, которая так нужна Украине на нынешнем этапе”, - сказал Президент. “Сегодня мы склоняем головы перед памятью наших соотечественников”, - сказал Янукович, отметив, что украинцы выражают соболезнования и другим народам, которые пострадали от этой трагедии. Янукович подчеркнул, что Украина скорбит по своим пращурам, но и гордится ими, поскольку, невзирая на весь трагизм того тяжелого времени, украинцы выстояли. “Мы сохранили себя как народ, сохранили свою историю, свою идентичность, мы получили независимость и идем сегодня путем создания европейской страны”, - сказал Президент, отметив, что трагедия Голодомора является тяжелым уроком для Украины и всего человечества. “Украина и сегодня ощущает на себе последствия горя, постигшего ее в далеких 30-х. Поэтому в центре государственной политики всегда должен быть человек, его права, свободы, безопасность и благосостояние”, - сказал Президент.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».
“Сегодня мы должны отбросить все политические дискуссии и быть вместе. В этот скорбный день нас объединяет память о погибших соотечественниках, сегодняшний день должен быть вне политики”, - сказал Янукович.
По его словам, каждый может иметь разные взгляды и по-разному трактовать или оценивать события прошлого. В то же время он считает недопустимой политизацию любых, прежде всего, тяжелых исторических тем.
“Это вызывает напряженность, разъединяет людей и противоречит консолидации общества, которая так нужна Украине на нынешнем этапе”, - сказал Президент.
“Сегодня мы склоняем головы перед памятью наших соотечественников”, - сказал Янукович, отметив, что украинцы выражают соболезнования и другим народам, которые пострадали от этой трагедии.
Янукович подчеркнул, что Украина скорбит по своим пращурам, но и гордится ими, поскольку, невзирая на весь трагизм того тяжелого времени, украинцы выстояли.
“Мы сохранили себя как народ, сохранили свою историю, свою идентичность, мы получили независимость и идем сегодня путем создания европейской страны”, - сказал Президент, отметив, что трагедия Голодомора является тяжелым уроком для Украины и всего человечества.
“Украина и сегодня ощущает на себе последствия горя, постигшего ее в далеких 30-х. Поэтому в центре государственной политики всегда должен быть человек, его права, свободы, безопасность и благосостояние”, - сказал Президент.