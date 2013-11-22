Президент подписал указ о праздновании 400-летия основания Мгарского монастыря

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, указ подписан в поддержку инициативы предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

Согласно указу, Кабинету министров Украины вместе с Полтавской областной государственной администрацией поручено проработать вопрос относительно осуществления на протяжении 2014-2019 годов мероприятий по сохранению, ремонту, реставрации и реабилитации сооружений и объектов, расположенных на территории и землях Мгарского монастыря.

В свою очередь, Министерство культуры Украины вместе с Полтавской областной государственной администрацией обязаны организовать и провести торжественные мероприятия по случаю 400-летия основания Мгарского монастыря.

Госкомтелерадио должно обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 400-летию основания Мгарского монастыря.

*** Мгарский монастырь был основан в 1619 году митрополитом Исаией Коптским (тогда игуменом Густинским и Подгорским). Этот монастырь всегда играл ведущую роль в духовной жизни Украины. В 1622 году в стенах монастыря было создано братство, которое активно противостояло католизации левобережных украинцев.

На территории монастыря похоронены Константинопольский Патриарх Серафим, киевский митрополит Иосиф, архиепископы: Тобольський - Амвросий (Келембет) и Полтавский - Мефодий Псковский.

Кроме того, неподалеку от монастыря, на его землях, находится установленный по инициативе Украинского фонда культуры один из первых памятников жертвам Голодомора «Курган скорби». Также Указ Президента предусматривает реставрацию и благоустройство этого памятника, а также упорядочивание прилегающей территории.