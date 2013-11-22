Президент подписал указ о праздновании 400-летия основания Мгарского монастыря
Мероприятия до 2019 года
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ «О мероприятиях по празднованию 400-летия основания Мгарского монастыря». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, указ подписан в поддержку инициативы предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всей Украины Владимира. Согласно указу, Кабинету министров Украины вместе с Полтавской областной государственной администрацией поручено проработать вопрос относительно осуществления на протяжении 2014-2019 годов мероприятий по сохранению, ремонту, реставрации и реабилитации сооружений и объектов, расположенных на территории и землях Мгарского монастыря. В свою очередь, Министерство культуры Украины вместе с Полтавской областной государственной администрацией обязаны организовать и провести торжественные мероприятия по случаю 400-летия основания Мгарского монастыря. *** Мгарский монастырь был основан в 1619 году митрополитом Исаией Коптским (тогда игуменом Густинским и Подгорским). Этот монастырь всегда играл ведущую роль в духовной жизни Украины. В 1622 году в стенах монастыря было создано братство, которое активно противостояло католизации левобережных украинцев. Кроме того, неподалеку от монастыря, на его землях, находится установленный по инициативе Украинского фонда культуры один из первых памятников жертвам Голодомора «Курган скорби». Также Указ Президента предусматривает реставрацию и благоустройство этого памятника, а также упорядочивание прилегающей территории.
Госкомтелерадио должно обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 400-летию основания Мгарского монастыря.
На территории монастыря похоронены Константинопольский Патриарх Серафим, киевский митрополит Иосиф, архиепископы: Тобольський - Амвросий (Келембет) и Полтавский - Мефодий Псковский.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, указ подписан в поддержку инициативы предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всей Украины Владимира.
Согласно указу, Кабинету министров Украины вместе с Полтавской областной государственной администрацией поручено проработать вопрос относительно осуществления на протяжении 2014-2019 годов мероприятий по сохранению, ремонту, реставрации и реабилитации сооружений и объектов, расположенных на территории и землях Мгарского монастыря.
В свою очередь, Министерство культуры Украины вместе с Полтавской областной государственной администрацией обязаны организовать и провести торжественные мероприятия по случаю 400-летия основания Мгарского монастыря.
*** Мгарский монастырь был основан в 1619 году митрополитом Исаией Коптским (тогда игуменом Густинским и Подгорским). Этот монастырь всегда играл ведущую роль в духовной жизни Украины. В 1622 году в стенах монастыря было создано братство, которое активно противостояло католизации левобережных украинцев.
Кроме того, неподалеку от монастыря, на его землях, находится установленный по инициативе Украинского фонда культуры один из первых памятников жертвам Голодомора «Курган скорби». Также Указ Президента предусматривает реставрацию и благоустройство этого памятника, а также упорядочивание прилегающей территории.