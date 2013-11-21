В России запретили сайты, губительные для души

Роскомнадзор, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Роспотребнадзор утвердили единый список критериев, по которым веб-ресурсы будут включаться в реестр запрещенных сайтов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно приказу, под запрет попадают непристойные сцены с участием несовершеннолетних, информация о производстве и распространении детской порнографии и оправдывающие ее материалы.

К запрещенной информации о наркотических веществах отнесут публикации, дающие представление о порядке приготовления наркотиков, и материалы, направленные на ”формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление и использование” наркотиков.

Однако в приказе уточняется, что запреты на оправдание наркотиков и детской порнографии не распространяются на художественные произведения, где это обусловлено жанром.

В реестр запрещенных сайтов будут включены и веб-страницы о способах самоубийств, а также содержащие призывы и аргументы в пользу совершения самоубийства. Под запретом окажется описание последовательности действий и результатов совершения самоубийства, если они появляются в контексте описания какого-то способа покончить с собой.

Закон о внесудебном закрытии сайтов, которые содержат детскую порнографию, сведения о способах изготовления наркотиков или же информацию, подталкивающую к самоубийству, вступил в силу в России 1 ноября 2012 года.

За год Роскомнадзор получил более 70 тыс. заявок от граждан, в реестр запрещенных сайтов были включены более 14 тыс. страниц.

Владелец сайта, на котором государственные ведомства обнаружат запрещенную информацию, обязан в течение трех суток после получения провайдером уведомления об этом удалить ее. Если владелец этого не делает, еще сутки даются провайдеру на то, чтобы ограничить доступ к сайту.

Критики закона о защите детей от вредной информации ранее указывали на отсутствие четких критериев, по которым определяются материалы, нарушающие законодательство.

Они также обращали внимание на то, что интернет-провайдерам технически очень сложно блокировать конкретную страницу с противозаконной информацией - проще заблокировать весь сайт.

Из-за отсутствия критериев запрещенной информации первый год работы реестра сопровождался многочисленными скандалами и обвинениями в цензуре.

Практически сразу после введения реестра, туда попала интернет-энциклопедия ”Луркоморье” (Lurkmore). Тогда ведомство выявило на нескольких страницах сайта информацию, квалифицируемую как пропаганду наркотиков.

В реестр на время попали несколько статей о наркотических веществах в русскоязычной ”Википедии”, что могло повлечь блокировку всего ресурса на территории России.

Помимо этого, по ошибке блокировались крупнейший в мире видеохостинг YouTube и самая популярная социальная сеть в России ”ВКонтакте”.