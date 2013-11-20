Главы правительств стран СНГ утвердили план празднования 70-й годовщины Победы
13:38, 20 ноября 2013Государство
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В повестке дня было 30 вопросов
Главы правительств стран СНГ одобрили проект плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, по итогам состоявшегося сегодня в Санкт-Петербурге очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Повестка дня включала более тридцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества. «Главы правительств одобрили проект Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года», - говорится в сообщении.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, по итогам состоявшегося сегодня в Санкт-Петербурге очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Повестка дня включала более тридцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.
«Главы правительств одобрили проект Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года», - говорится в сообщении.
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