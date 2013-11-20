РПЦ получит 1 млрд 758 млн руб. из федерального бюджета

Русская православная церковь (РПЦ) получит из федерального бюджета 1 млрд 158 млн руб. в 2014г. и еще 600 млн - в 2015г. в качестве финансирования объектов епархиального управления, сообщает РБК. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и культурное развитие народов России". Соответствующая поправка была внесена депутатами Государственной думы при подготовке ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2014г. и плановый период 2015-2016гг. и одобрена в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

Еще 50 млн руб. будет выделено из бюджета на реставрацию Николаевского женского епархиального монастыря в Тверской области и 25 млн руб. - на завершение работ по реставрации Тульского кремля.

Также в одобренных поправках предусматривается выделение 2,1 млрд руб. на центры временного содержания иностранных граждан. При рассмотрении законопроекта нижней палатой в первом чтении эти средства предлагалось предусмотреть во время подготовки поправок.

Согласно поправкам, внесенным в проект закона, за счет перераспределения бюджетных ассигнований более 12 млрд руб. направляется в 2014г. на дошкольное образование и строительство детских садов. Эти средства предусматриваются по трем основным направлениям: это те деньги, которые остаются в регионах по итогам исполнения бюджета за предыдущий год, еще 10 млрд руб. регионы получат в рамках рассматриваемого бюджета и средства, в которых будут нуждаться регионы по мере исполнения бюджета 2014г.

На социальное развитие села дополнительно направляется в 2014г. 2,3 млрд руб. В 2014г. на физкультурно-оздоровительные комплексы выделяется 1,2 млрд руб., на реконструкцию спортзалов в сельских школах - 1,8 млрд руб.

На субсидии для приобретения жилья детям-сиротам будет дополнительно направлено 300 млн руб., на субсидии общественным организациям инвалидов - 165 млн руб. Как упоминалось ранее, 250 млн руб. предлагается выделить в 2014г. на разработку защиты системы ЕГЭ от "взломов". Российский научный фонд в 2014г. получит 11 млрд 396 млн руб. в качестве имущественного взноса.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании 19 ноября 2013г.