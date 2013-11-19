В ВР внесен законопроект о сохранении памятников из Списка ЮНЕСКО

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона № 3605 о внесении изменений в Закон Украины ”Об охране культурного наследия” (о сохранении памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Александра Бригинца, авторами законопроекта являются народные депутаты: Бригинец, Игорь Васюник, Вячеслав Кириленко, Степан Кубив, Мария Матиос и Михаил Хмиль. По данным пресс-службы, проект закона разрабатывался при участии ведущих ученых и практиков в сфере архитектуры, реставрации, сохранения памятников культурного наследия. По словам Бригинца, действующая редакция Закона Украины «Об охране культурного наследия», как и законодательство Украины в целом, не регулирует порядок защиты объектов, внесенных в Список всемирного наследия, в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Все это служит основанием для справедливой критики со стороны Комитета всемирного наследия (г. Париж) и перманентной угрозы исключения объектов из Списка всемирного наследия. «Чтобы Украина начала соблюдать международные обязательства по сохранению выдающихся памятников Украины, в Закон Украины «Об охране культурного наследия» нужно внести дополнения. В первую очередь, нужно четко определить понятие памятника всемирного наследия. Поэтому данным законопроектом предлагается дополнить действующий Закон определениями понятий «памятник всемирного наследия» и «буферная зона». Таким образом в Украине, где сейчас существует статус памятников двух видов – местного и общенационального – добавляется третий: памятники, охраняемые ЮНЕСКО», - отметил Бригинец. Проект также предусматривает создание для каждого памятника, внесенного в Список всемирного наследия, индивидуального органа управления и определяет его компетенцию как органа охраны культурного наследия. Одной из основных задач такого органа является разработка плана управления памятником и реализация предусмотренных им мер, а также согласование работ на памятнике всемирного наследия, на его территории и в его буферной зоне. «На сегодняшний день у нескольких памятников, охраняемых ЮНЕСКО, органы управления не созданы ни в каком виде. Например, речь идет о центре Львова и деревянных церквях. В других случаях, похожие по функциям структуры существуют, но они имеют значительно меньшие полномочия и не всегда в круг их ответственности входит конкретный объект, охраняемый ЮНЕСКО. Например, юридически у Херсонеса и Софии Киевской одно руководство, а у памятника Киево-Печерская лавра – София Киевская, состоящих на учете в ЮНЕСКО под одним номером, два органа управления», - заметил Бригинец. Орган управления памятником всемирного наследия также должен будет уведомить Комитет всемирного наследия о намерениях начать в пределах памятника всемирного наследия новое строительство. При этом возможность проведения таких работ будет разрешаться только после дачи соответствующей рекомендации Комитетом всемирного наследия. Согласно законопроекту, наблюдать за деятельностью этого органа управления должны будут наблюдательные советы, в состав которых предлагается включить, в частности, ведущих ученых и специалистов в сфере сохранения культурного наследия.