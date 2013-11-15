В ВР взялись защищать культурное наследие

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения объектов культурного наследия”, который предусматривает введение ответственности за бездеятельность, в результате которой происходит уничтожение указанных объектов.

Как сообщается на сайте ВР, авторами соответствующего законопроекта (№3613) являются народные депутаты Дмитрий Андриевский, Александр Бригинец (из фракции “Батькивщина), Александр Нечаев (фракция Партия регионов), Руслан Марцинкив (фракция “Свобода”). В частности, законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности», которыми предусмотреть, что «обязательной составляющей историко-архитектурного опорного плана населенного пункта является определение допустимой высотности новой застройки, которая не должна превышать исторически сложившейся высотности в пределах исторических ареалов» Также законопроектом предусмотрено запретить предоставление в пользование, передачу в аренду или в собственность земельных участков в населенных пунктах, занесенных в Список исторических населенных мест Украины, в пределах определенных исторических ареалов в случае отсутствия историко-архитектурного опорного плана, а также земельных участков для строительства в пределах охранных (буферных) зон объектов, включенных в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО в Украине. Кроме того, предусматривается внести изменения в статью 33 Закона «Об охране культурного наследия», которыми предлагается запретить на территории охранных (буферных) зон объектов, включенных в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО в Украине, строительство, кроме строительства инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для историко-культурных заповедников, а при реконструкции и реставрации зданий должна быть сохранена их высотность, внешний вид и другие существенные элементы зданий. Реконструкция зданий на территории охранных (буферных) зон объектов, включенных в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО в Украине, разрешается по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия, на основании заключения органов, которые обеспечивают соблюдение режима историко-культурной заповедной территории, при условии не превышения исторически сложившейся высотности застройки. Также предусмотрено внести изменения в статью 298 Уголовного кодекса Украины, установив, что преднамеренно незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей, а также непринятие мер по предотвращению их уничтожения, разрушения или повреждения владельцами таких объектов и должностными лицами, карается штрафом до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Планируются изменения и в статью 92 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в соответствии с которыми нарушение требований законодательства об охране культурного наследия влечет за собой наложение штрафа на граждан от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В заключительных положениях предусмотрено, что правительство должно поручить органам охраны культурного наследия до 1 июля 2014 года создать единый реестр охранных договоров и обеспечить к нему публичный доступ.

Также в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на протяжении последних лет в Украине происходит уничтожение памятников культуры государственного и местного значения, застройка историко-культурных заповедников зданиями, которые разрушают исторический архитектурный ландшафт. “Особенно остро указанная проблема возникла в результате строительства в буферной (охранной) зоне Софии Киевской, в результате чего указанный объект может быть исключен из Списка объектов мирового наследия ЮНЕСКО в Украине. По информации Министерства культуры, в 2012 году незаконное строительство велось в пределах охранных зон памятников, которые находятся на балансе заповедников Национальный заповедник «Херсонес Таврический», Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный историко-культурный заповедник «Каменец», Бахчисарайский историко-культурный заповедник”, - говорится в пояснительной записке.