Госдума России рассмотрит законопроект о порядке проведения религиозных обрядов

Госдума России рассмотрит правительственный законопроект, уточняющий перечень мест, где можно проводить религиозные обряды и церемонии без предварительного уведомления местных властей. Соответствующие поправки вносятся в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях, сообщает РИА Новости.

Предлагается разрешить беспрепятственное проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в культовых и других зданиях и сооружениях, а также земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве. Согласно поправкам, без согласования с властями религиозные обряды также можно будет проводить на территориях организаций, созданных религиозными организациями, в местах паломничества, на кладбищах и крематориях.

В остальных случаях публичные богослужения и другие проводимые открыто религиозные обряды и церемонии, включая молитвенные и религиозные собрания, которые требуют обеспечения общественного порядка и безопасности, будут осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее комитет по делам религиозных организаций поддержал принятие законопроекта в первом чтении.