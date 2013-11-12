В Украину не пустили немецкого идеолога христианской демократии – «Демальянс»

В аэропорту города Львов 11 ноября таможенники без объяснения причины отказали в пересечении границы Норберту Нойгаузу, экс-вице-мэру немецкого города Трир и автору книги «Ценности христианской демократии».

Об этом сообщает «Демократический альянс».

«Норберт прибыл в Украину для участия в учебном семинаре в Зарванице. На таможенной границе львовского аэропорта ему сообщили, что въезд в Украину запрещен. Сейчас мы пытаемся выяснить детали ситуации, но учитывая, что сторонники и активисты «Демократического альянса» уже имели проблемы при пересечении границы, не сомневаюсь, что за этим стоит работа спецслужб», - заявил заместитель председателя партии Виктор Андрусив.

В сообщении отмечается, что с 2012 года Нойгауз принимал делегации «Демальянса» для изучения опыта управления немецкими городами, а также проводил семинары для украинской молодежи на тему ценностей христианской демократии. Нойгауз - один из самых известных современных идеологов христианской демократии в Европе, а его книга «Ценности христианской демократии» была переведена на многие языки, в том числе на русский и украинский.

В «Демальянсе» отмечают, что, как известно, христианская демократия является идеологией партии канцлера Германии Ангелы Меркель.