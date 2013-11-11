Правительство утвердило план мероприятий к 80-й годовщине Голодомора

Правительство приняло распоряжение «О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 7 ноября 2013 года.

Целью распоряжения является обеспечение надлежащего чествования памяти жертв Голодомора в Украине 1932–1933 годов и проведение соответствующих мероприятий на государственном уровне.

Утвержденным Планом подготовки и проведения мероприятий предусматривается организация 23 ноября 2013 года траурных мероприятий при участии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности, в частности, на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине». В День памяти жертв голодоморов на территории Украины и в ее зарубежных представительствах приспустят Государственный флаг Украины и ограничат проведение развлекательных мероприятий. Также состоится возложение траурных венков и композиций из колосков к памятным местам, чествование памяти умерших минутой молчания и проведение других траурных мероприятий. В библиотеках, кинотеатрах, клубах, музеях по всей территории Украины до конца 2013 года планируются показы художественных и документальных фильмов, тематические выставки архивных документов и фотоматериалов, а также вечера-реквиемы из чествования памяти жертв голодоморов в Украине.