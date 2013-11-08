В ВР внесено еще один законопроект о моратории на приватизацию культовых сооружений

В Верховную Раду Украины 5 ноября 2013 года внесено законопроект № 3543 о моратории на приватизацию культовых сооружений. ВО «Батькивщина» предлагает законодательно защитить имущественные права религиозных организаций на культовое имущество, экспроприированое советским режимом, путем установления моратория на его приватизацию, сообщает ИРС.

Как отмечает автор, проект позволит обеспечить возможность выполнения Украиной своих обязательств перед Советом Европы в вопросе возвращения религиозным организациям бывшего культового недвижимого имущества.

"Культовые здания и имущество (сооружения, помещения) и их отдельные части, которые были в использовании религиозных организаций и находятся в государственной или коммунальной собственности, используются не по назначению, не подлежат приватизации и возвращаются религиозным организациям в порядке, установленном законом", – указано в дополнении к статье 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Кроме этого, подобные дополнения предлагается внести в Закон Украины «О приватизации государственного имущества» и Закона Украины «О приватизации небольших государственных предприятий (малой приватизации)».

Введение такого моратория объясняется необходимостью восстановления исторической справедливости и обеспечения проведения реституции ранее экспроприируемого у религиозных организаций недвижимого имущества культового назначения, которое на сегодня используются не по назначению и находятся в государственной или коммунальной собственности.

Напомним, что сейчас на рассмотрении парламента находится также законопроект № 2894, направленный на запрет приватизации, списания и отчуждения в пользу посторонних частных лиц культовых и других зданий и имущества, экспроприированных в ХХ веке. Проект призван обеспечить их бесплатное возвращение в собственность религиозных организаций или их правопреемников в порядке, определенном законодательством.