Советником президента Армении по образованию стал священник

Президент Армении Серж Саргсян назначил своим советником по вопросам образования священника Армянской апостольской церкви – иерея Матевоса Арамяна, сообщает Благовест-инфо.

Такое назначение в истории Республики Армении произошло впервые.

Пресс-служба главы Армении пояснила, что Саргсян принял отца Матевоса на работу забесплатно на общественных началах, руководствуясь подпунктом 3 пункта 16 устава Администрации президента Армении, утвержденного указом президента от 17 августа 2007 года.

Иерей Матевос (род. 20 июня 1966 года) ведет активную просветительскую деятельность, он – радио- и телеведущий, автор образовательных программ, президент Совета попечителей школы для одаренных детей "АЙБ", автор сценария и продюсер документального фильма "От Арарата до Сиона". Женат, имеет 7 детей.