В Украине состоялась общенациональная минута молчания
15:50, 06 ноября 2013Государство
0
Президент призвал почтить память
В Украине состоялась общенациональная минута молчания.
Как передает корреспондент УНИАН, минуту молчания объявил Президент Украины Виктор Янукович, выступая на торжествах по случаю 70-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков.
Президент призвал почтить память всех, кто положил свою жизнь, освобождая город, кто погиб в годы войны, а также после войны умер от полученных ран.
В Украине состоялась общенациональная минута молчания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter