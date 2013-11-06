В Украине состоялась общенациональная минута молчания.

Как передает корреспондент УНИАН, минуту молчания объявил Президент Украины Виктор Янукович, выступая на торжествах по случаю 70-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков.

Президент призвал почтить память всех, кто положил свою жизнь, освобождая город, кто погиб в годы войны, а также после войны умер от полученных ран.