Путин поздравил украинских ветеранов с 70-летием освобождения Киева

Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Украине, доброго здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и всего самого наилучшего.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В свем поздравлении в адрес Президента Украины Виктора Януковича и всего народа Украины с 70-летием освобождения Киева от фашистских захватчиков Путин отметил, что в ходе битвы за столицу Украины, ставшей одним из решающих боев Великой Отечественной войны, героически сражались русские, украинцы и представители всех республик Советского Союза.

«Отмечая этот юбилей, мы отдаём дань уважения и признательности нашим отцам и дедам, которые ценой неимоверных жертв отстояли родную землю и завоевали для нас право на свободную и мирную жизнь. Наш моральный долг – чтить их память, свято беречь завещанные ими традиции дружбы и взаимовыручки, всеми силами укреплять сложившиеся веками связи между Россией и Украиной», - подчеркнул Путин.

Он передал ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Украине, пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и всего самого наилучшего.