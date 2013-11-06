В Киеве состоялась церемония зажжения огня Вечной славы.

Как передает корреспондент УНИАН, право зажечь огонь предоставлено лицеисту военного лицея им. Ивана Богуна Николаю Бойко.

В Парке Славы, где проходила церемония, присутствовали руководители города, председатель КГГА Александр Попов, его заместители, руководители районов, военные и ветераны.

К памятнику освободителям была возложена гирлянда.

Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.