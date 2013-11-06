В Киеве состоялась церемония зажжения огня Вечной славы
15:47, 06 ноября 2013Государство
0
Минута молчания
В Киеве состоялась церемония зажжения огня Вечной славы.
Как передает корреспондент УНИАН, право зажечь огонь предоставлено лицеисту военного лицея им. Ивана Богуна Николаю Бойко.
В Парке Славы, где проходила церемония, присутствовали руководители города, председатель КГГА Александр Попов, его заместители, руководители районов, военные и ветераны.
К памятнику освободителям была возложена гирлянда.
Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
В Киеве состоялась церемония зажжения огня Вечной славы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter