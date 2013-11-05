Янукович завтра возложит цветы к могиле Неизвестного солдата

Завтра в 10.00 в Киеве Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю 70-й годовщины освобождения столицы Украины города Киева от фашистских захватчиков (Парк Славы).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, завтра во дворце «Украина» Янукович примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины освобождения столицы Украины города Киева от фашистских захватчиков

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.