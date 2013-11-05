Янукович завтра возложит цветы к могиле Неизвестного солдата

16:57, 05 ноября 2013
Государство
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70-летие освобождения Киева

Завтра в 10.00 в Киеве Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю 70-й годовщины освобождения столицы Украины города Киева от фашистских захватчиков (Парк Славы).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, завтра во дворце «Украина» Янукович примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины освобождения столицы Украины города Киева от фашистских захватчиков 
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

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