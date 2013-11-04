В России сегодня отмечают День народного единства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в современной России этот праздник отмечают с 2005 года. Он связан с событиями 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. После революции 1917 года традиция отмечать этот праздник была прервана.

Сегодня массовые мероприятия пройдут во всех крупных городах РФ, в которых, как ожидается, примут участие десятки тысяч людей.

По информации пресс-службы Кремля, Президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, после чего вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетит интерактивную выставку «Православная Русь. Романовы», посвященную 400-летию династии российских монархов.

Позже в Кремле состоится торжественный прием, в ходе которого ряду иностранных граждан за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с РФ, развитие научных и культурных связей будут вручены государственные награды.

Также в Государственном Кремлевском Дворце состоится Межнациональный форум-концерт «Мы едины», на который будут приглашены более шести тысяч гостей из всех субъектов Российской Федерации и стран СНГ. В этом году в рамках празднования организовано проведение всероссийских конкурсов по номинациям: «патриотизм», «интеграция», «гражданское общество и др.

В целом в российской столице пройдет более 500 мероприятий.

В Москве политические партии и общественные движения намерены провести митинги и шествия. Самым крупным станет «Русский Марш» с участием до 15 тыс. человек.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в Москве 4 ноября будет задействовано около 4,8 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.