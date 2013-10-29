Профильный комитет ВР рекомендует отклонить законопроект о военном капелланстве

Неожиданным для религиозного сообщества стало решение профильного Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности с рекомендацией отклонить законопроект № 3143.



Рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета состоялось 23 октября 2013 года, сообщает Институт религиозной свободы.



Напомним, законопроект № 3143 предусматривает законодательное урегулирование деятельности военных священников (капелланов) в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях. Над его разработкой несколько месяцев работала группа из представителей конфессий – членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, а также специалистов Министерства обороны Украины и общественных организаций.



Однако члены Комитета считают, что проект содержит ряд существенных недостатков концептуального и юридическо-технического характера.



"В частности, некорректным является предложение путем изменения текста части второй статьи 5 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» откорректировать конституционное положение об отделении церкви и религиозных организаций от государства, формулируя его с существенным дополнением, которого нет в Конституции: «Церковь (религиозные организации) в Украине отделена от государства, что не исключает их сотрудничества в соответствии с законодательством в целях реализации прав и свобод граждан». По мнению Комитета, любые «уточнения» и «дополнения» конституционных принципов возможны только путем внесения изменений в сам Основной Закон", – говорится в представлении Комитета.



Положения законопроекта об оплате душпастырской опеки, по мнению Комитета, также не согласуется с законодательством Украины, которое не допускает финансирования деятельности любых организаций, созданных по признаку отношения к религии (ч. 4 статьи 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях»).



На это следует заметить, что законопроект № 3143 четко закрепляет, что "военные священнослужители (капелланы) осуществляют душпастырскую опеку военнослужащих на добровольных началах". Вместе с этим Министерству обороны предоставляется право "осуществлять оплату душпастырской опеки за счет средств, включенных в состав текущих расходов Министерства", что открывает возможности для финансирования материально-технических затрат и организационных мероприятий по удовлетворению религиозных потребностей военнослужащих.



Отдельно члены Комитета отметили, что "учитывая основы деятельности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, созданных в Украине согласно законодательству, любые изменения относительно порядка удовлетворения религиозных потребностей следует вводить осторожно, чтобы не спровоцировать споров между военнослужащими, исходя из их религиозных убеждений".



Примечательно, что таким решением члены Комитета не приняли во внимание просьбу Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций о поддержке законопроекта № 3143, которое было направлено в сентябре 2013 года. В этом письме Председатель ВСЦиРО епископ Вячеслав Горпинчук особо отметил: "Со своей стороны заявляем о готовности представителей ВСЦиРО принять участие в рассмотрении данного законопроекта на заседании Комитета".



Однако, как следует из протокола, религиозных деятелей не приглашали на заседание Комитета ВР по вопросам культуры и духовности для участия в обсуждении этого вопроса. Примечательно и то, что даже при наличии недостатков, тот же профильный Комитет в случае поддержки инициативы мог бы исправить их на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению.



Осталось без внимания членов Комитета также и обращение Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины, который также призывал парламентариев поддержать законопроект № 3143 с целью законодательного урегулирования существующего де-факто капелланского служения в Вооруженных Силах Украины, в том числе в составе миротворческих миссий.



Дальнейшую судьбу этой законодательной инициативы должен решить парламент во время голосования.



Напомним, во время встречи с членами ВСЦиРО 5 апреля 2013 года Вячеслав Кириленко заверил религиозных деятелей: "Комитет по вопросам культуры и духовности, выступая активным защитником принципа равенства всех церквей и религиозных организаций в Украине, в своей законопроектной работе всегда учитывал и в дальнейшем учитывать позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций".