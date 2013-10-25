23 октября граждане РФ пытались вывезти из Украины старинные иконы, и Библию. На пункте пропуска «Катериновка» на Сумщине и на пункте пропуска «Новоазовск» на Донетчине обнаружили предметы старины, которые, возможно, имеют культурно - историческую ценность, сообщает Кіріос со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы.

Гражданка России покидала Украину автомобилем «Toyota» и выбрала упрощенную полосу движения. Однако ее поведение побудило украинский пограничный наряд вывести транспортное средство для дополнительной проверки. Во время осмотра на заднем сиденье среди личных вещей сотрудники пункта пропуска нашли две старинные иконы.

Еще у одного россиянина, который возвращался домой через пункт пропуска «Новоазовск» на Донетчине обнаружили Библию 1915 года издания и монету 1763 года выпуска . Чтобы скрыть "товар", человек полностью упаковал свой «ВАЗ» бывшими в использовании вещами.

Найденные предметы изъяты и переданы сотрудникам таможни. Представляют ли они историческую и культурную ценность установит соответствующая экспертиза.