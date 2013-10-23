Комитет ВР поддержал законопроект о введении капелланства в тюрьмах

Парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде Украины во время первого чтения принять законопроект № 3233 за основу. Проект соответствующего постановления профильный Комитет подал в парламент, сообщает ИРС.

Законопроект № 3233 направлен на законодательное урегулирование деятельности священников (капелланов) в органах и учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Предварительный анализ положений законопроекта позволяет сделать вывод о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопроса реализации осужденными лицами, отбывающими наказание в учреждениях исполнения наказаний, и лицами, взятыми под стражу в местах предварительного заключения, своего конституционного права на свободу вероисповедания, удовлетворения их религиозных потребностей и предоставления душпастырской опеки со стороны священнослужителей (капелланов)", – говорится в заключении Комитета.

Такое решение Комитет принял, несмотря на некоторые замечания к законопроекту со стороны Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, которое в целом тоже поддержало идею законопроекта.

"Отношения государства и церкви (религиозных организаций) основываются на признании того, что оба эти общественные институты, будучи отделенными и суверенными друг от друга в вопросах, относящихся к их исключительной компетенции (как это предусмотрено частью третьей статьи 35 Конституции Украины), действуют в интересах украинского общества. При этом общей целью государства и церкви (религиозных организаций) является именно обеспечение права человека на свободу совести, консолидации украинского общества, сохранения и приумножения традиций, религиозной культуры и решения социальных проблем", – отмечается в заключении.

Наряду с этим парламентские юристы рекомендовали вернуть законопроект автору на доработку с целью учета ряда технико-юридических замечаний. Среди них: необходимость расширения полномочий Государственной пенитенциарной службы Украины в сфере создания совещательного органа для координации мероприятий душпастырской опеки осужденных и по согласованию порядка специальной подготовки священнослужителей (капелланов), а также нечеткость определения понятия "душпастырская опека".

Однако эти замечания в определенной степени можно учесть на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению, как и предложил Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.